HABER /  POLİTİKA

Taburcu olan Meral Akşener'den makam aracından dikkat çeken tavsiye

Viral enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taburcu ediliriken hastane çıkışı sırasında makam aracının camından basın mensuplarına, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun." dedi.

Yüksek ateş ve mide bulantısı nedeniyle cuma 27 Eylül günü akşam Ankara Güven Hastanesi’ne giden ve doktorların müşade altına aldığı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taburcu oldu.

Akşener'in hastaneden ayrılmasının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, basın mensuplarına bilgi verdi.

Genel Başkanlarının cumartesi günü mide ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Poyraz, tetkiklerin ardından viral enfeksiyon tespit edildiğini aktardı.

Meclis resepsiyonuna katılamayacak

Tedavisi tamamlanan Akşener'in birkaç gün evinde istirahat edeceğini bildiren Poyraz, "Yoğun bir yasama dönemi başlayacağı için tekrar Genel Merkez'de ve Meclis çalışmalarında bulunacak." dedi.

Poyraz, Akşener'in Meclis'te yarın akşam düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını söyledi.

"Su içerken dikkatli olun" sözüyle ilgili açıklama

Akşener'in "Su içerken dikkatli olun." sözleriyle şebeke suyunu mu kastettiğinin sorulması üzerine Poyraz, şöyle konuştu:

"Bilemeyiz onu. Sanıyorum şebeke suyundan ziyade, tüm yıkamalarla ilgili özellikle meyve sebze yıkamalarında bir dikkat olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doktorlarımızın bize bahsettiği detaylar bununla ilgili. Genel Başkanımızın bu açıklaması doktorların kendilerine verdiği bilgi üzerine olmuştur."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İki kez askerlik yaptı başkasının adına hapis yattı dünyanın en şanssız insanı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara’da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı: İstanbul'da ağır hasarlı 29 okul var
Tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ağaçta asılı bulundu o kız meğer
AK Partili Muş'tan İmamoğlu'na sert sözler: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın
Suudi Prens Selman'dan dünyaya uyarı: Hayal bile edilemeyecek seviyelere yükselecek
Yargı Reformu Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuluyor! Muş'tan kritik açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Ara tatil 2020 ne zaman kaç gün tatil olacak güncel MEB yönetmeliği
Deprem risk sorgulama fay hattı nereden geçiyor AFAD 2019
Safer ayında yapılacak ibadetler 2 rekatlık namaz nasıl kılınır?
Tuğçe'yi vuran erkek arkadaşı böyle ifade verdi
Türkiye'yi kana bulayacaklardı! PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı
Ara tatiller ne zaman kaç gün 2019-2020 MEB tatiller takvimi
Yorumlar