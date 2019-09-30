Özel hastane yakınında kalp krizi geçirdi! 20 dakika müdahale etmediler öldü

FATİH'TE özel hastanenin yakınında kalp krizi geçiren adama 20 dakika boyunca müdahale edilmedi. Talihsiz adam, hayatın kaybetti.

İddiaya göre vatandaşları haber vermesine rağmen sedye çıkarmanın yasak olduğu gerekçesiyle hastaneden 20 dakika boyunca kimse gelmedi.

EKG sonuçları elinde yere yığıldı

Olay Fatih'te 26 Eylül'de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre elinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından yanına koşan çevredeki vatandaşlar, yakında olan bir özel hastaneye giderek yardım istedi.

20 dakika sonra kalp masajı

Hastane çalışanları, hastaneden sedye çıkarmanın yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine vatandaşların tepki göstermesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra hastaneden gelen personel olay yerinde kalp masajı yaptı.

Yaşlı adam yaşamını yitirdi

Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. İddialara göre kalp krizi geçiren adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.