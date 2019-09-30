Kaddafi'nin generalinin oğluydu Fatih'te uluslararası fidye operasyonu

Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi döneminin generallerinden birinin oğlu olduğu öğrenilen iş adamının Libya'daki akrabasını kaçırıp fidye isteyen şüpheliler, Türk ve Libya polisinin operasyonlarıyla Fatih'te yakalandı.

Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi döneminin generallerinden birinin oğlu olduğu öğrenilen ve İstanbul'da yaşayan iş adamı Abdalnasser İbrahim Naili (30), 28 Eylül'de Libya'daki işlerine yardımcı olan bir akrabasının silahlı kişilerce kaçırıldığı, bu kişinin serbest bırakılması için şüphelilerin İstanbul'daki suç ortaklarına 800 bin dolar fidye vermesini istedikleri iddiasıyla polise başvurdu.

Başvuru üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Polis, iş adamı Naili üzerinden şüphelilerle dolaylı müzakere sağladı. Şüphelilerle 70 bin dolara anlaşan Naili, parayı vermek için şüphelileri Laleli'deki iş yeri olan döviz bürosuna çağırdı.

Döviz bürosunda önlem alan polis, fidyeyi alıp iş yerinden çıkan şüpheli İbrahim E'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheli İbrahim E'nin emniyetteki ifadesinde, parayı Libyalı bir kişiye götüreceğini söylemesi üzerine polis, Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler, Libyalı Abdulbadia Atushanı Abdullah D'yi yakaladı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyu Libya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerine aktardı.

Başkonsolosluk yetkililerinin Libya İçişleri Bakanlığına durumu bildirmesi üzerine, Abdulbadia Atushanı Abdullah D'den edinilen bilgiler doğrultusunda Libya'da düzenlenen operasyonla iş adamının rehin tutulan akrabası kurtarıldı.

Libyalı şüphelilerin yaklaşık 2 ay önce aynı kişiyi fidye için kaçırdığı, İstanbul'da yaşayan iş adamı Naili'nin şüphelilere 20 bin dolar fidye ödeyip akrabasını kurtardığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İbrahim E. ve Libyalı Abdulbadia Atushanı Abdullah D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli İbrahim E'nin polis ekiplerince döviz bürosunda fidyeyi aldıktan sonra yakalanma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.