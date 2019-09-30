Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Gündemdeki üç kritik konu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), eylül ayı olağan toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıyor. Gündemde Güvenli bölge, Fırat'ın doğusu ve Doğu Akdeniz var.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Toplantının ana gündem maddeleri Suriye ve terörle mücadele olacak.

Suriye'de ABD ile kurulacak “güvenli bölge” sürecindeki takvim ele alınacak.Hava ve kara devriyeleri ile bölgedeki son durum da kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Güvenli bölge planı hayata geçmezse kara harekatları

Güvenli bölge planının hayata geçirilememesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat'ın doğusuna dönük kara harekatına ilişkin son hazırlıkların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca yurt içinde devam eden terörle mücadele operasyonları ve sonuçlarının da değerlendirileceği belirtiliyor.

Doğu Akdeniz ve dış politikalar da masada

Toplantıda Doğu Akdeniz başta olmak üzere dış politikadaki önemli başlıklar da masada olacak.