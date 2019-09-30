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Galatasaray'ın eski futbolcusu Giovani dos Santos çok kötü sakatlandı

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GALATASARAY'ın eski futbolcularından Giovani dos Santos, takımı Club America'nın Meksika liginde Chivas'ı 4-1 yendiği maçta korkunç bir sakatlık geçirdi.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Giovani dos Santos, takımı Club America'nın Meksika liginde Chivas'ı 4-1 yendiği maçta geçirdiği sakatlıkla herkesi korkuttu. 30 yaşındaki yıldız isim, mücadelenin 37'nci dakikası oynanırken rakip takım futbolcusu Antonio Briseno'nun dizine yaptığı sert müdahale sonrası acılar içinde yerde kaldı.

Club America'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada sağlık görevlileri tarafından sedyeyle oyun alanının dışına çıkarılan ve hastaneye kaldırılan dos Santos'un bıçak altına yatacağı ve daha sonrasında da 6 haftalık bir rehabilitasyon sürecinden geçeceği ifade edildi. Yıldız ismi sakatlanmasına sebebiyet veren Briseno ise mücadelenin hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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