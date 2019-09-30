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Muğla fuhuş operasyonu... Çete lideri 'Sahibe Helen'in Köleleri' adıyla sayfa açmış

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan çete lideri Hilal K.'nın 'Sahibe Helen'in Köleleri' ismiyle açtığı sosyal medya hesabında sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini öğrendi. Turu düzenleyen Hilal K., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Polis ekipleri, Bozburun Marina'dan hareket edecek yata, geçen cumartesi sabahı operasyon yaptı.

Drone destekli operasyon

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen Hilal K.'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, bugün saat 13.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

'Sahibe Helen'in Köleleri' adıyla sayfası var

Öte yandan çete lideri Hilal K.'nin Twitter'da, 'Sahibe Helen'in Köleleri' ismiyle açtığı sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı. Hilal K.'nin bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görüldü. Başka bir videoda ise yine bir erkeğin boğazına ayak parmaklarını sokması dikkat çekti. Bir diğer görüntüde ise kafasına poşet geçirdiği kişinin karnını tokatladığı görüldü.

Turizm sezonunda yat turları

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde sosyal medya hesapları üzerinde yapılan inceleme sonrası ulaşıldığı öğrenilen şüphelilerin, özellikle turizm sezonlarında fuhuş amacıyla yat turları organize ettikleri iddia edildi.

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