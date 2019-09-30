Lüks sitenin girişinde silahlar patladı: 2 yaralı

Olay saat 14.40 civarında Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki dükkanlardan birinde meydana geldi. İddiaya göre beyaz renkli bir otomobil ile sitenin önüne gelen iki kişi o anda bir dükkanda çalışan 2 kişiye yanlarında getirdikleri silahlarla ateş etti.