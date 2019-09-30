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İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza bakın ne oldu

BEYOĞLU İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emre Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Ayar ve arkadaşlarıyla bir süre konuşan şüphelilerden Emra Yaşar yanındaki bıçağı çıkartıyor. Ayar'ın bir arkadaşı bıçağı görünce hızla kaçıyor. Bu sırada Ayar şüphelileri sakinleştirmeye çalışırken, bıçak darbesi alıyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise Ayar'ın yere düştüğü ve şüphelilerin bir süre başında bekledikten sonra hızla olay yerinden kaçmaları görülüyor. 

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