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İstanbul depreminde hasar gören o hastane boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL ’da meydana gelen depremde hasar gördüğü tespit edilen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi boşaltıldı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen depremin ardından bir çok kamu binası okul ve hastanede incelemeler yapıldı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nde hasar oluştuğu tespit edildi. Bina boşaltılırken Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nin hastanenin bir başka binasında hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

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