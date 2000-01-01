ÜNİVERSİTELİLERE HESAPLI KARGO

İstiklalden istikbale her dönemde ülkemizin yanında yer alan PTT, ekonomik, güvenilir ve yenilikçi hizmet sunmasının yanı sıra sosyal amaçlı çalışmalara da imza atıyor. PTT’nin sosyal amaçlı hizmetlerinden biri de üniversite öğrencilerine sunduğu kargo indirimi kampanyası. Kampanya kapsamında tüm üniversite öğrencileri, bahar ve güz dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerinde birer ay (15 Ocak-1 Mart, 1 Haziran-15 Temmuz ve 1 Eylül-15 Ekim) kargo indiriminden faydalanabiliyor.