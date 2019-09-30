HABER /  İYİ PARTİ

Meral Akşener: Su içerken dikkatli olun

Viral enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taburcu oldu. Hastane çıkışında gazetecilere uyarıda bulunan Akşener, "Su içerken dikkatli olun" dedi.

Viral enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taburcu edildi. Akşener, hastaneden çıkışı sırasında makam aracının camından basın mensuplarına, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Viral enfeksiyon tespit edildi

Akşener'in hastaneden ayrılmasının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, basın mensuplarına bilgi verdi. Genel Başkanlarının cumartesi günü mide ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Poyraz, tetkiklerin ardından viral enfeksiyon tespit edildiğini aktardı.

Meclis'teki resepsiyona katılamayacak

Tedavisi tamamlanan Akşener'in birkaç gün evinde istirahat edeceğini bildiren Poyraz, "Yoğun bir yasama dönemi başlayacağı için tekrar Genel Merkez'de ve Meclis çalışmalarında bulunacak." dedi. Poyraz, Akşener'in Meclis'te yarın akşam düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını söyledi.

Akşener şebeke suyunu mu kastetti

Akşener'in "Su içerken dikkatli olun." sözleriyle şebeke suyunu mu kastettiğinin sorulması üzerine Poyraz, şöyle konuştu: "Bilemeyiz onu. Sanıyorum şebeke suyundan ziyade, tüm yıkamalarla ilgili özellikle meyve sebze yıkamalarında bir dikkat olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doktorlarımızın bize bahsettiği detaylar bununla ilgili. Genel Başkanımızın bu açıklaması doktorların kendilerine verdiği bilgi üzerine olmuştur."

Taburcu edilen Meral Akşener: Su içerken dikkatli olun

Ne olmuştu?

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ishal sebebiyle birçok kişi hastaneye başvurmuştu. Ankara'da ishal salgını olduğu ifade edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in de benzer şikayetlerle tedavi gördüğü öğrenilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Denizli Pamukkale'de termal cennetteki izinsiz yapılar yıkıldı
F-35'lerle ilgili Türkiye'nin rolünü almak istiyorlar
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi: İnceleme başlatıldı
Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı
Üniversite öğrencilerine PTT Kargo'dan yüzde 30 indirim
Metrobüs yoğunluğunun sebebi buymuş! İBB'den metrobüs açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Sokak ortasında dehşet saçtı! 1 yıllık eşini bıçakladı
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı
Gazişehir Gaziantep'ten isim değişikliği kararı! İşte yeni ismi
Manisa'da zihinsel engelli adam feci şekilde can verdi
İstanbul depreminde hasar gören o hastane boşaltıldı
Bekçilik mülakat sınavı ne zaman 2019 sözlü sınavda kaç soru çıkacak?
Yorumlar 1 yorum