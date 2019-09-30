FETÖ elebaşı Gülen'den darbeci Sisi'ye dua!

Darbeci Sisi’nin Mısır’daki kanalı TEN TV, FETÖ elebaşı Gülen ile mülakat yaptı. TEN TV sunucusu El Dihi, Pensilvanya'daki malikanesine giderek yaptığı söyleşide terörist başı Gülen’in darbeci Sisi için 'muhlis ve halkının çıkarına ‎çalışan biri' şeklinde övgüler dizdiğini açıkladı

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi'ye kanlı bir darbe gerçekleştiren Sisi'ye övgüler dizen, terörist başı Gülen'in konuştuğu TEN TV sunucusu El Dİhi "Gülen Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi'yi muhlis, Allah'tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı‎" ifadelerini de kullandı.

Ruhani bir şahsiyetmiş!

251 vatandaşımızın şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ elebaşı Gülen'den Sisi'nin kontrolünde olan TEN TV ise, "Ruhani Bir Şahsiyet" olarak söz etti.

Terörist başını ABD istihbaratı koruyor

El Dihi, El Vatan gazetesine ‎mülakata dair yaptığı açıklamalarda, terörist başı Gülen'in, Amerikan ‎istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sisi'ye dua etti, Mısır'a gelmek istediğini belirtti

Terörist başı Gülen'i, "Türkler için ahlaki bir değer" olarak anlatan, El Dihi, "Kendisini Mısır'a davet ettim ve bana geleceği hususunda ‎vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi'yi muhlis, Allah'tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı" dedi.

Küstah çağrı: Türkiye'ye müdahale edin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan terörist başı Gülen, "Erdoğan kimseyi dinlemiyor, özellikle bizi. Bizi terörle ‎suçluyor, şahsen beni terörün başı olmakla suçluyor ve hakkımda birkaç müebbet hükmü verildi. ‎Dolayısıyla ona söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Söyleşide FETÖ elebaşısı Gülen, Batı ülkelerine küstahça bir çağrıda da bulunarak, Türkiye'ye baskı yapmalarını istedi. Söyleşi Mısır'ın darbeci yönetimine de Gülen, övgüler dizdi.