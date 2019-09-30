Çocuğu olmayan aileleri okunmuş elma ile kandırdılar!

İsmailağa Cemaati'nin kollarından Fatih Medresesi hocası Recep Konuk'un, çocuğu olmayanlara 'Okunmuş elma' sattığı iddia edildi.

Okunmuş elmaların çocuğu olmayan ailelerin derdine derman olacağını savunan Konuk, durumu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Son dönemde kendilerini 'hoca' olarak tanıtan isimlerin verdikleri fetvalara da sosyal medyada tepki yağıyor.

Sosyal medyada tepki büyüyor

İlahiyatçı Nureddin Yıldız'ın "Kadınların 90 kilometre hızın üzerinde araba sürmesi caiz değildir" açıklamasının ardından 'Seyyid Muhammed Bütün Hocaefendi' olarak anılan bir şahıs da saç ekiminin caiz olmadığını savunmuştu.

Saç ekimi yapmanın da, yaptırmanın da caiz olmadığını öne süren Bütün, Hz. Muhammed'in saçı dökülen bir kız için kendisine başvuran anneye izin vermediğini ve "Allah saç ekene ve ektirene lanet etsin" şeklinde bir hadis bulunduğunu iddia etmişti.

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından bazı kullanıcılar durumu ti'ye alarak 'Kaçtan gidiyor elmalar' diye sordu