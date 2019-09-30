HABER /  GÜNCEL

Çocuğu olmayan aileleri okunmuş elma ile kandırdılar!

İsmailağa Cemaati'nin kollarından Fatih Medresesi hocası Recep Konuk'un, çocuğu olmayanlara 'Okunmuş elma' sattığı iddia edildi.

Okunmuş elmaların çocuğu olmayan ailelerin derdine derman olacağını savunan Konuk, durumu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Son dönemde kendilerini 'hoca' olarak tanıtan isimlerin verdikleri fetvalara da sosyal medyada tepki yağıyor.

Sosyal medyada tepki büyüyor

İlahiyatçı Nureddin Yıldız'ın "Kadınların 90 kilometre hızın üzerinde araba sürmesi caiz değildir" açıklamasının ardından 'Seyyid Muhammed Bütün Hocaefendi' olarak anılan bir şahıs da saç ekiminin caiz olmadığını savunmuştu.

Saç ekimi yapmanın da, yaptırmanın da caiz olmadığını öne süren Bütün, Hz. Muhammed'in saçı dökülen bir kız için kendisine başvuran anneye izin vermediğini ve "Allah saç ekene ve ektirene lanet etsin" şeklinde bir hadis bulunduğunu iddia etmişti.

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından bazı kullanıcılar durumu ti'ye alarak 'Kaçtan gidiyor elmalar' diye sordu

[Haber görseli]

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gümüşhane Valiliği, o merdivenler için açıklama yaptı
Vatandaşa kötü haber! Elektriğe zam geldi
Denizli Pamukkale'de termal cennetteki izinsiz yapılar yıkıldı
F-35'lerle ilgili Türkiye'nin rolünü almak istiyorlar
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi: İnceleme başlatıldı
Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
PSG maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber
Büyükelçi Önen'den Çin'e gidecekler için kusursuz rehber
Meral Akşener: Su içerken dikkatli olun
Sokak ortasında dehşet saçtı! 1 yıllık eşini bıçakladı
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı
Deprem risk haritası AFAD yayınladı! Fay hattı nerede geçiyor
Yorumlar 3 yorum