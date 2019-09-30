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Yunanistan, '10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye geri gönderme' planını açıkladı

Yunan hükümetinin acil durum toplantısında gündem, Midilli Adası'ndaki göçmen kampında yaşanan yangın faciasıydı

Yunanistan, 2020'nin sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye geri göndermeyi planladığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre, Yunan hükümeti, pazartesi günü acil durum çağrısıyla bir kabine toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası hükümetten yapılan açıklamada, 10 bin sığınmacıyı geri gönderme planı açıklanırken, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki göçmen kampında yaşanan yangın faciası gündemdeydi.

Geçen günlerde beşi çocuk olmak üzere Türkiye vatandaşı yedi kişinin Ege Denizi'nde boğularak can vermesinin ardından Yunanistan'dan Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye ile ilgili bir teklif yapıldığı açıklanmıştı. Buna göre, Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Yorgo Kumucakos, Türkiye’ye daha fazla para ödeyerek, geçişleri engelleme önerisinde bulunmuştu.

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