HABER /  SPOR

Keisuke Honda Twitter üzerinden takım arıyor

Bonservisi elinde olan Keisuke Honda, Twitter üzerinden önce Manchester United'a, ardından da eski kulübü Milan'a çağrıda bulundu.

Melbourne City'den ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmayan 33 yaşındaki Keisuke Honda, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

''Bana bir teklif verin''
Honda'dan Manchester United'a: ''Bana bir teklif verin'' Bonservisi elinde olan Japon futbolcu, 27 Eylül Cuma günü Manchester United'ın resmi hesabını da etiketleyerek Twitter'dan bir gönderi paylaştı. Honda paylaştığı gönderide ''Bana bir teklif verin. Paraya ihtiyacım yok ama  mükemmel bir takımda, mükemmel futbolcularla oynamaya ihtiyacım var'' ifadelerini kullandı.

Milan'a çağrı: İhtiyacınız olduğunda beni arayın
Keisuke Honda'nın Manchester United'a gönderdiği  bu çağrı Twitter'da binlerce kişi tarafından etkileşime girerken Japon futbolcu istediği teklifi alamamış olacak ki bu kez de rotasını eski kulübü Milan'a çevirdi. Yine Twitter üzerinden bu kez Milan'ı etiketleyerek gönderi paylaşan Honda, İtalyan kulübüne ''Size her zaman yardım etmek istemişimdir. İhtiyacınız olduğunda beni arayın!'' şeklinde sinyal gönderdi.



Keisuke Honda kimdir?
2014-2017 yılları arasında Milan forması giyen Honda,  son olarak Avustralya ekibi Melbourne City'de top koşturdu. 98 kez Japonya Milli Takımı formasını giyen ve 37 gol kaydeden futbolcu daha önce Meksika'da Pachuca, Rusya'da CSKA Moskova, Hollanda'da Venlo ve ülkesi Japonya'da Nagoya Grampus ile Seiryo formaları giydi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanlığı'ndan çok sayıda personel alımı! İşte başvuru şartları
Karamollaoğlu'ndan elektrik zammına tepki: Ekonomimiz uçuşa geçti!
29 ilde arka arkaya FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan şaşırtan açıklamalar
Galatasaray Paris Saint Germain maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda
İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı olaylar hastanede devam etti
ÖNCEKİ HABERLER
Tamer Tuna: Sahada iki farklı yarı vardı
Prof. Dr. Hikmet Yılmaz: Mevsimsel geçişlerde uykuyu düzene sokmak çok önemli
Şarkıcı Kıraç ne dedi kadınlar hakkındaki sözleri infial yarattı
Marius Sumudica isyan etti: 2. sırada olmamız birilerini rahatsız mı ediyor?
Ekim ayı evde bakım paraları ne zaman yatar ayın kaçında?
Da Vinci'nin şifresi çözüldü mü? Şimdi de Hazar Türkü olduğu iddia edildi
Yorumlar