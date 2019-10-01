Karamollaoğlu'ndan elektrik zammına tepki: Ekonomimiz uçuşa geçti!

Elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 14.90 zammı eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidarın açıkladığı ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4 yıllık ekonomi programı üzerinden yüzde 14,90'lık zammı ti'ye alarak eleştiren SP lideri Temel Karamollaoğlu, "Ekonomimiz uçuşa geçti!" diye konuştu.

"Emeği geçen herkese teşekkürler"

Karamollaoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi: İktidarın açıkladığı ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi ve elektriğe %14,90 zam geldi. Emeği geçen herkese teşekkürler!

Ne olmuştu? Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den geçerli olmak üzere zam yapılmıştı. EPDK'nın dün saat 13:00'te gerçekleşen zirvesi sonrasında zam kararı çıkmıştı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanmıştı.