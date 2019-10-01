Da Vinci'nin şifresi çözüldü mü? Şimdi de Hazar Türkü olduğu iddia edildi

The Guardian, haberin ilgili bölümünde şu ifadeleri kullanıyor: “15’inci yüzyılda Milano’da kızı saçlı olmak çok nadirdi ama bilinmeyen bir durum da değildi ve tuhaf karşılanıyordu. Hewitt Leonardo’nun, Asya’nın steplerinden Karadeniz’e ve doğu Avrupa’ya dağılan, kızıl saçlı, Türk kökenli Hazarlardan geldiğinden şüpheleniyor. Kitapta, “13’üncü yüzyılda Arap tarihçi İbn Saîd el-Mağribî’nin dediği gibi: ‘Tenleri açık, gözleri mavi, saçları dalgalı ve ağırlıklı olarak kızıl” ifadeleri yer alıyor.”