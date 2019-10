Da Vinci'nin şifresi çözüldü mü? Şimdi de Hazar Türkü olduğu iddia edildi

İddia, Hewitt’in 1495 tarihli, az bilinen bir karikatürden yola çıkarak yazdığı kitabında yer alıyor. ‘Leonardo da Vinci and the Book of Doom’ isimli kitabın yarın piyasaya sürülmesi öncesi The Guardian gazetesine konuşan Hewitt, Da Vinci’nin kızıl saçlarından yola çıkarak böyle bir iddiada bulunuyor.