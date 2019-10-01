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THY, İBB'nin suyu Hamidiye ile anlaşmayı sonlandırdı! Sosyal medyada gündeme oturdu

THY'nin yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS, Hamidiye'den su alım anlaşmasını sonlandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Hamidiye A.Ş. ile Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki Turkish Ground Services (TGS) arasındaki anlaşma sonlandırıldı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, yer hizmetleri veren TGS'den yapılan duyuruda İBB'ye bağlı iştiraklerden biri olan Hamidiye marka su alımının durdurulduğu belirtildi.

30 Eylül itibariyle personel içme suyu alımı yapılan Hamidiye A.Ş ile sözleşmenin sona erdiği bugünden itibaren Sırma Grup İçecek ve Sanayi Tic. AŞ ile devam edileceği vurgulandı.

THY uçaklarında da bardak su olarak Hamidiye, şişe olarak da Sırma marka su kullanılıyor. Benzer kararın THY için verilip verilmeyeceği ise henüz netleşmedi.

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