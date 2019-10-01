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Ahmet Hakan Greta Thunberg'e fena çaktı: Gıcık pozcu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, BM'de yaptığı konuşmasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ile ilgili dikkat çeken eleştiriler yaptı. Hakan, "Fena halde gıcık, kendisine bir türlü ısınamıyorum, kendisini fena halde pozcu buluyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, "Küresel ısınma ve iklim krizine dünyanın dikkatini çekmeye çalışan Greta Thunberg diye bir İsveçli kızcağız var. Ele aldığı konuyu ne kadar önemsersem önemseyeyim... Kendisine bir türlü ısınamıyorum" diye konuştu.

"Fena halde pozcu buluyorum kendisini de ondan..." diyen Hakan, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Fena halde yapay buluyorum da ondan..."

Bizde kahramanlık şiirleri okurken aniden delirmiş gibi sesini en üst perdeye çıkaran çocuklar vardır ya... Biraz onlara benzetiyorum da ondan...

'Sevgili Greta! Seni destekliyoruz' diyen ikiyüzlü dünya liderlerine, kendilerini temize çekme fırsatı veriyor da ondan...

Rol kesişlerini, ağlamak üzere oluşlarını, fırça çekişlerini, hislenişlerini falan... Fena halde yapay buluyorum da ondan...

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