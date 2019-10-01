Kıraç'tan 'cahilce açıklama yapma' diyen Buket Aydın'a yanıt

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, ünlü şarkıcı Kıraç'a kadınlara yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Aydın "Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor" dedi. Kıraç'tan bu sözlere "Benim söylediklerimden böyle saçmalıklar çıkmaz! " yanıtı geldi.

Ünlü şarkıcı Kıraç verdiği bir röportajda "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." ifadelerini kullandı. Buket Aydın, Ana Haber Bülteni'nde bu sözlere sert tepki gösterdi.

"Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor"

Buket Aydın konuya ilişkin, ''Gerçekten Kıraç'ın özür dilemesi gerekiyor. Biz burada her gün kadına şiddet haberlerini, kadın cinayeti haberlerini aktarmaktan bu kadar bıkmışken, kadına şiddeti tetikleyen, kadının evde baskılanmasını destekleye bu açıklamanın bir sanatçıya yakışmadığının altını çizmek istiyorum. Kahvaltıyı kadın hazırlamaz. Senelerce annem çalışırken sevgili babacığım bana çok kahvaltı hazırlamıştır. Hayat müşterektir. Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor'' ifadelerini kullandı.

Kıraç'tan yanıt

Aydın'ın bu sözlerine yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kıraç, "Bunu yapmaya hakkın yok @buketaydin

! Sahip olduğun ekrandan benim hakkımda uydurduklarınla herkesi ve özellikle kadınları kandırmaya hakkın yok. Benim söylediklerimden böyle saçmalıklar çıkmaz!" ifadelerine yer verdi.