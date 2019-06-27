'Dağıldım' deyip gözyaşlarını tutamadı Buket Aydın'ın ekran önünde zor anları!
Kanal D haber spikeri ve CNN Türk'te 40 programının sunucusu Buket Aydın, önceki akşam Haluk Levent'in katıldığı bölümde gözyaşlarına hakim olamadı.
Son dönemlerde reytinglerde umduğunu bulamayan Kanal D Haber'in spikeri Buket Aydın’ın kovulduğuna dair haberler geçtiğimiz aylarda gündeme oturmuş ve ünlü isim bir haftalık aranın ardından kanala geri dönmüştü. Aynı zamanda CNN Türk'teki 40 programını sunuculuğunu üstlenen Buket Aydın, önceki akşam yayınlanan bölümde ise zor anlar yaşadı.
Buket Aydın'ın önceki akşamki konuğu AHBAP platformunun kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent idi. Levent'in Elfida şarkısını söylediği esnada ise stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Buket Aydın, 'Dağıldım' diyerek şarkının ortasında gözyaşlarına boğuldu.
Şarkının hikayesi: Öte yandan Elfida şarkısının hikayesini anlatan Haluk Levent, yine duygulandırdı. Levent, hikayeyi şu ifadelerle anlattı; Beyzanur çok küçük bir çocuktu ve küçüklük dönemini Cerrahpaşa tıp Fakültesi’nde yatarak geçiriyordu.
Babası durumu anlattı: "Babası ve annesi çok güzel ve duygusal insanlar. Babası ile bir gün bir konserimde karşılaştık ve bana durumu anlattı. Ben de Beyza'nın yanına gitmeye başladım. Ona şarkılar çalıyordum. Durumu ile ilgili “Ne yapabiliriz?” diye düşündük."