Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, ayak tabanlığındaki sorun nedeniyle ABD’ye tedaviye gidecek.

Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu.

ABD'ye gidecek

Deneyimli futbolcunun, ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen sene Tolga Ciğerci’nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.

Milli ara sonrası hazır hale gelecek

1-2 gün içinde ABD'ye giderek özel programına orada devam edecek olan milli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor.