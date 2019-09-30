Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks Galatasaray forması giydi
DÜNYA'nın en ünlü mahkumu aranılan model Jeremy Meeks, geçtiğimiz gün Galatasaray forması giyerek verdiği bir röportajda hayatıyla ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu.
Cezaevinde çekilen sabıka fotoğrafıyla dikkat çekerek 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' unvanını alan Jeremy Meeks, ailesinin suçlarla dolu hikâyesini anlattı. Meeks, 'What You Water' adlı video dizi için Chelsea Grayson'ın sorularını Galatasaray formasıyla yanıtladı.
İlk evliliğinden bir, Topshop mağazalar zincirinin varisi Chloe Green ile ilişkisinden de bir çocuğu bulunan Meeks, soygun, hırsızlık, huzuru ihlal, uyuşturucu madde satışı ve çete üyeliğinden mahkûm olarak girdiği cezaevinden nasıl kurtulduğunu ve dehşet verici hayat hikâyesini anlattı.
"Eroine bağımlı doğdum"
35 yaşındaki Meeks, Chelsea Grayson ile yaptığı röportajda ailesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Hem annem hem babam eroin bağımlısıydı. Ben eroinli bir bebektim. Eroine bağımlı olarak doğdum. Çünkü annem hamileyken bile eroin kullanmış. Çocukluğum çok karanlıktı. Ben dokuz aylıkken babam bir cinayet işledi ve annemin en iyi dostunu öldürdü.”
Jeremy Meeks’in babası Raymond, Laura Leon-Melara’yı 36 kez bıçaklayıp beş saat işkence ettikten sonra boğarak öldürmüş ve 1984’te cezaevine girmiş.