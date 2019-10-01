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Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi!

Son dakika gelen habere göre; Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.

SWAP NEDİR?

İşlemler, döviz ve efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır.  İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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