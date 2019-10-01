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ABD Başkanı Trump 'iç savaş olur' mesajını paylaştı

Hafta sonu “beka” uyarısı yapan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez “Kendisinin görevden alınmasının ülkede iç savaş benzeri bir kırılmaya yol açacağı” yönündeki bir rahibin yorumunu Twitter’dan paylaştı.

Başkan Trump hakkında azil soruşturması açılmasına yol açan Ukrayna Cumhurbaşkanı ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trump kendisine yönelik eleştirilere karşı tepkinin dozunu kaçırdı.

"Ülkemiz hiç olmadığı kadar tehlikede" demişti

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz Cumartesi günü Twitter hesabından paylaştığı 38 saniyelik videolu mesajda seçmenlerine “Sizin için savaştığım için beni durdurmak istiyorlar. Ülkemiz hiç olmadığı kadar tehlikede” demişti.

Trump Twitter’daki en son mesajında Dallas’taki bir kilisenin rahibi Robert Jeffress’in “Demokratlar başkanı görevden almayı başarırsa bu ulusumuzda ülkemizin hiçbir zaman atlatamayacağı iç savaş benzeri bir kırılmaya yol açar” yorumunu paylaştı.

Trump’ın ABD’li rahibin iç savaş uyarılı yorumunu paylaşması büyük tepki yarattı. Eski Hava Kuvvetleri pilotu olan ve Trump’ın 2016 seçiminde kazandığı Illinois’da bir bölgeyi temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger Pazar günü Twitter’dan paylaştığı mesajda “İç savaşın tahrip ettiği ülkeleri ziyaret ettim. Böyle bir alıntının bir Başkan tarafından tekrar paylaşılmasını hiç tahayyül etmemiştim. Çirkin ötesi” diye yazdı.

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