Yine metrobüs yine çile! Duraklarda insan seli vatandaşı çileden çıkardı
ALTUNİZADE metrobüs durağı başta olmak üzere Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde yaşanan aşırı yoğunluk vatandaşları çileden çıkarttı.
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. 2 şoförün hatasından kaynaklandığını belirten İBB, özür dilemişti ancak yaşanan sorunun çözüm bulmadığı aşikar.
Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade, Zeytinburnu, Cevizlibağ'da uzun kuyruklar oluşturdu. Balık istifi (üstüste) yolculuk yapan vatandaşlar artık isyan etme noktasına geldi.
Vatandaşlar, üst geçitte ve metrobüs durağında çok sık yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.
Dün sabahta iş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaşanan yoğunlukla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: