Yine metrobüs yine çile! Duraklarda insan seli vatandaşı çileden çıkardı

Dün sabahta iş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaşanan yoğunlukla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: