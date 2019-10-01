Manchester United'dan Radamel Falcao bombası!

İspanyol basını, Manchester United'ın Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao'yu transfer etmek istediğini yazdı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ve transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala bonservissiz olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı yıldızla ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi, özel olarak paylaştığı haberde Premier Lig devi Manchester United'ın Falcao ile ilgilendiğini yazdı.

Lukaku'nun yerine Falcao

Haberde Inter'e sattığı Romelu Lukaku'nun yerini dolduramayan ve kadrosunda Marcus Rashford ile Mason Greenwood dışında forvet oyuncusu bulunmayan İngiliz ekibinin eski futbolcuları Falcao'yu ara transfer döneminde kadrolarına katmak istedikleri belirtildi.

7 milyon euro

Haberde ayrıca Manchester United'ın Falcao için Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcu, 2014/2015 sezonunda kiralık olarak Manchester United formasını giymiş ancak sergilediği performansla bekleneni verememişti. İngiliz ekibiyle 29 maça çıkan El Tigre lakaplı golcü, 4 gol ve 5 asist üretmişti.

Piyasa değeri 10 milyon Euro

Sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol kaydetti. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.