İstanbul depreminde en çok etkilecek ilçe açıklandı! Listede 20 ilçe daha var

İSTANBUL depremi sonrasında en sıkıntılı ilçenin Fatih olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar fay hattına yakınlığı sebebiyle tarihi semtin olası bir depremde çok zarar göreceği düşüncesinde.

20 yıl sonra gelen 5,8'lik İstanbul depreminden sonra gözler bir kez daha mega kentteki yapıların durumuna çevrildi. Uzmanlar, olası depremde Avrupa Yakası'nda yıkımın yüzde 65, Anadolu yakasında ise yüzde 35 oranında olacağını tahmin ediyor.

İstanbul'un en yaşlı ilçesi

Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'un en yaşlı yapı stoğu 7 ilçede bulunuyor. Söz konusu ilçeler arasında ortalamaya bakıldığında en yaşlı ilçe 30 yıl ile Beyoğlu. Beyoğlu'nu 28 yıl ile Fatih, 27 yıl ile Adalar, 23 yıl ile Güngören, 22 yıl ile Bakırköy, 21 yıl ile Kadıköy ve Beşiktaş izliyor.

En genç ilçe Sultanbeyli

İstanbul'un yapı stoğu bakımından en genç ilçesi ise 4 - 5 yaş aralığı ile Sultanbeyli olarak öne çıkıyor. Sultanbeyli'yi Sancaktepe, Esenyurt, Tuzla, Kağıthane, Arnavutköy ve Beylikdüzü izliyor.

Fay hattına en yakın 20 ilçe

'İstanbul Risk Haritası'nda fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylükdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

Anadolu yakası daha az riskli

Olası büyük bir depremde faya yakın olan ilçelerdeki yıkım ise aynı oranda olmayacak. Çünkü İstanbul zemin haritasına bakıldığında zemini en sağlam ilçelerin fay hattına yakın olsa da mega kentin Anadolu Yakası'nda olduğu görülüyor. Avrupa Yakası'nda ise özellikle 'Risk Haritası'nda fay hattına yakınlığı ile bilinen kırımızı alan içerisinde yer alan ilçelerde kaya yoğunluğunun yer yer yüzde 20'nin altında ağırlıkla ise yüzde 20 ile 50 arasında olduğu gözüküyor.

Olası depremde en büyük etkiyi Fatih ilçesi görecek

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta meydana gelen 5,8'lik depremin ardında Fatih'e bağlı Yedikule'de bulunan tarihi surlarda da büyük yarıkların olduğu görülmüştü. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

İstanbul'da riskli bina sayısı

Türkiye genelindeki 6,7 milyon riskli yapının 400 binin İstanbul genelinde bulunduğu ifade edilirken, 2012'de çıkarılan kentsel dönüşüm yasası kapsamında ise İstanbul'da 66 bin binanın risk tespitinin yapıldığı belirtiliyor. Yeni kentsel dönüşüm vizyonu kapsamında her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör tarafında yenilenecek.