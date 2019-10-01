Olası İstanbul depreminden en çok zarar görecek ilçe! Hangi ilçeler fay hattında

7,4 büyüklüğündeki büyük Marmara depreminin ardından İstanbul, 20 yıl sonra şiddetli bir deprem ile bir kez daha sallandı. Merkez üssü Silivri olan 5,8'lik deprem mega kentte büyük panik yaşattı. Can kaybının olmaması en büyük teselli olurken, korkutan deprem İstanbul'daki yapıların durumunu da bir kez daha gündeme getirdi.Türkiye genelinde yenilenmesi gereken 6,7 milyon yapı bulunuyor. Söz konusu yapıların yenilenmesi için kentsel dönüşümde süreçleri hızlandıracak yeni bir döneme giriliyor.