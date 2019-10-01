Olası İstanbul depreminden en çok zarar görecek ilçe! Hangi ilçeler fay hattında
İSTANBUL 'da 5.8 büyüklüğündeki depreminin ardından herkesi büyük bir korku sardı. Daha büyük bir deprem uyarıları yapılırken olası bir depremde en çok hangi ilçelerin zarar göreceği de merak ediliyor. Hazırlanan rapora göre, fay hattına yakın olmasından dolay Fatih, olası bir depremde en fazla etkilenecek yerlerin başında geliyor. Peki diğer ilçeler hangileri?
7,4 büyüklüğündeki büyük Marmara depreminin ardından İstanbul, 20 yıl sonra şiddetli bir deprem ile bir kez daha sallandı. Merkez üssü Silivri olan 5,8'lik deprem mega kentte büyük panik yaşattı. Can kaybının olmaması en büyük teselli olurken, korkutan deprem İstanbul'daki yapıların durumunu da bir kez daha gündeme getirdi.Türkiye genelinde yenilenmesi gereken 6,7 milyon yapı bulunuyor. Söz konusu yapıların yenilenmesi için kentsel dönüşümde süreçleri hızlandıracak yeni bir döneme giriliyor.
Fay hattına yakın ilçelere öncelik verildi
11. Kalkınma Planı'nda da yer alan detaylara göre; her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirileceği yeni süreçte, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sistemi uygulanacak, fay hatlarına yakın yerlere ise dönüşümde öncelik verilecek.
İlçelere yazı gönderildi
Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından geçtiğimiz şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 39 ilçe belediyesine gönderilen yazılarda en riskli yapıların tespitlerinin yapılması istenmişti.Belediyeler tarafından ilçe bazında yapılacak tespitlerin ardından her belediyenin kendi kentsel dönüşüm planını hazırlayarak bakanlığa sunması bekleniyor.Bakanlığın onayı ve çeşitli finansman desteklerinin de devreye alınmasıyla birlikte dönüşüm seferberliği de başlatılmış olacak.
Ekonomik destek sağlanacak
Burada ise hem özel sektöre hem de belediyelere, kredi ve faiz gibi gerekli tüm finansman desteği de sağlanacak. Geçtiğimiz Mart ayında devam eden Emlak Bankası ise bu noktada devreye girerek finansman kısmında başrolde olacak.