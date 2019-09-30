Romalılar Denizli'de 1800 yıl önce depreme karşı teknikler kullanmış

Milattan önce 2'nci yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, İtalya'nın Lecce kentindeki Del Salento Üniversitesi tarafından 1957 yılından bu yana yapılıyor.