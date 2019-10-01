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ASELSAN’da yönetimdeki değişiklik sonrası 100’e yakın yönetici işten çıkarıldı iddiası

ASELSAN'da emekli olan Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan'ın yerine 2017’den bu yana ASELSAN’da Muhasebe ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Mehmet Fatih Güçlü atanması sonrası 100’e yakın yönetici işten çıkarıldığı öne sürülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Güçlendirme Vakfı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği şirketi olan ASELSAN’da geçen hafta üst yönetime yeni atama yapılmıştı.

Göreve bugün başlıyor

ASELSAN’dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamaya göre emekli olan Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan'ın yerine 2017’den bu yana ASELSAN’da Muhasebe ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Mehmet Fatih Güçlü atandı. Güçlü, görevine resmen bugün başlıyor.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre üst yönetimde yapılan bu değişikliğin ardından ASELSAN’da 100 civarında yöneticinin de görevine son verildi. Görevine son verilenler arasında mali işler ile kara, hava ve deniz insansız araçlar grubu yöneticilerinin de yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca ASELSAN bünyesindeki yönetici pozisyonlarında önemli ölçüde azaltmaya gidileceği de kaydediliyor. Yönetici kadrolarında yapılan bu operasyonun, son dönemde ASELSAN bünyesindeki en kapsamlı görevden alma olduğuna dikkat çekiliyor.

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