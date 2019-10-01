İran ordusunun en tepesindeki isim açık açık söyledi

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yemen'deki Husilere askeri danışmanlık desteği verdiğini söyledi.

İran'ın Husilere sağladığı teknolojik ve askeri desteğin ölçüsü tartışılıyor. İran, Yemen'e uygulanan silah ambargosunu delmek ve bir dizi silah sağlamakla suçlanıyor.

Çin merkezli "Phoenix" televizyonuna konuşan Bakiri, İran ile Yemen'deki Husiler arasındaki askeri iş birliğine ilişkin bilgi verdi.

Husilere, Devrim Muhafızları Ordusu'nun sorumluluğunda "askeri danışmanlık ve fikri destek" sağladıklarını kaydeden Bakıri, "İşgali sona erdirmeleri için sonuna kadar Yemen halkının yanında duracağız." dedi.

Bakıri, İran'ın Husilere füze gönderdiği yönündeki iddiaları ise reddederek mevcut şartlarda Yemen'e ilaç dahi göndermenin mümkün olmadığını ileri sürdü.

"ABD'nin kendilerine karşı savaş açmaya cüret edemeyeceğini" savunan Bakıri, "İran silahlı güçlerinin her türlü savaşa hazırlıklı olduğunu" söyledi.

Umman Denizi'nin güneyinde Rusya ve Çin ile tatbikat

İran Genelkurmay Başkanı ayrıca Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nin güneyinde Rusya ile aralık ayında yapacakları ortak askeri tatbikata Çin ordusunun da katılacağını bildirdi.

İran destekli Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, "Allah'tan Gelen Zafer" adı verilen operasyonun ilk aşamasında Suudi Arabistan'ın Necran kentinde, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürmüştü.

"2 binden fazla Suudi askerini esir aldık" iddiası

Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan "tiyatro" demişti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilerin, Suudi Arabistan topraklarında binlerce askeri esir aldıkları yönündeki açıklamalarını, "tiyatro" olarak nitelendirmişti.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Husilerin Suudi Arabistan'da binlerce askeri esir aldığı iddialarına ilişkin yöneltilen bir soruya, "Böyle iddialara cevap vermek uygun değil. Bu aldatıcı basının iddia ettiği bir tiyatrodan ibaret." şeklinde yanıt vermişti.