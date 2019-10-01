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Abdullah Avcı'dan Fikret Orman'a: Hemen ayrılabilirim

Beşiktaş'ta Fikret Orman'la Abdullah Avcı İstanbul'da bir araya geldi. Avcı, "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dedi. Orman ise "Görevine devam et hocam, iki önemli maç var. Avrupa'ya konsantre ol.'' ifadelerini kullandı.

Seçim kararı sonrasında inzivaya çekilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, dün İstanbul'a döndü ve teknik direktör Abdullah Avcı ile buluştu.

Sabah'ın haberine göre; Marmaris'te olduğu için Trabzonspor maçına gitmeyen Orman, İstanbul'a döner dönmez Avcı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bir yöneticinin daha yer aldığı buluşmada Avcı, "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dedi.

"Görevine devam et hocam''
Bu sözlere karşı çıkan başkan Orman ise, "Görevine devam et hocam, iki önemli maç var. Avrupa'ya konsantre ol. Sana biz destek olmayacaksak kim olacak? O yüzden senin tek odağın takım olsun" diye konuştu.

"Neden kötü sonuçlar alıyoruz?"
Görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alan Orman, "Neden kötü sonuçlar alıyoruz?" sorusunu da yöneltti. Kartal'ın hocası ise "Çok erken goller yiyoruz ve oyuncular kafa olarak bir anda maçtan kopuyor. Büyük takım reaksiyonu veremiyoruz" sözleriyle sorunları aktardı.

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