Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynuyordu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti.
Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, hayatını kaybetti.
61 Yaşında olan Tarık Ünlüoğlu bir süredir hastanede akciğer hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Ünlü oyuncu Eşkiya dizisinden hastalığı sebebiyle ayrılmıştı. Karakter rollerinin vaz geçilmez ismi olan Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Eşkiya dizisindeki rol arkadaşlarını yasa boğdu.
Rol arkadaşı Oktay Kaynarca Instagram hesabından "Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm" sözleriyle acısını paylaştı.
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