Tarık Ünlüoğlu'nun hiç bilinmeyen ilk karısı kimdir? İkinci eşi ve çocukları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm sebebi akciğer kanseri. Eşi Gülenay Kalkan ve kızı Zeynep Ünlüoğlu acı haberler sarsıldı.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Tarık Ünlüoğlu, yaşam mücadelesinde yenik düştü.
Rol arkadaşı Oktay Kaynarca Instagram hesabından "Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm" sözleriyle acısını paylaştı.
Hastalığı nedeniyle EDHO'dan ayrılmıştı: Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hemen ardından da reyting rekortmeni diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncuya hastalık sürecinde en büyük desteği eşi Gülenay Kalkan, veriyordu.
Erken teşhis konulmuştu: Enfeksiyon ve bronşlardaki lekeler nedeniyle geçtiğimiz sene tedavi gören Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, eşinin sağlık durumu hakkında şunları söylemişti:
- "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık’ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık, atlattı çok şükür”.