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Uşak'ta 13 yıl sonra gelen cinayet itirafı

Uşak'ta hakkında 2006'da kayıp ihbarı verilen Mehmet Yobaz'ın iki kişi tarafından öldürülerek kuyuya atıldığı ihbarı üzerine A.A. ve erkek arkadaşı E.P. gözaltına alındı.

Müzisyen Mehmet Yobaz (49) hakkında 2006'da yakınları kayıp ihbarında bulundu. Yapılan araştırmalara rağmen Yobaz'ın izine rastlanamadı.

Dost hayatı yaşadığı kişinin arkadaşı öldürdü iddiası

O dönem 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A, Uşak Emniyet Müdürlüğüne giderek dedesinin o dönem dost hayatı yaşadığını iddia ettiği A.A. ile onun erkek arkadaşı E.P. tarafından baltayla öldürülerek Karaağaç Mahallesi İkinci Şehitler Mezarlığı yanındaki bir kuyuya atıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.A. ve E.P'yi gözaltına aldı.

Kapanan kuyuda arama çalışmaları

Torun S.A'nın söylediği bölgede de Uşak Belediyesine ait iki iş makinesi çalışma başlattı.

Üzeri kapanan kuyuyu ve içindeki cesedi bulmak için başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Korktuğu için söyleyememiş

Bu arada, torun S.A'nın olayın faillerinden A.A. ile birlikte yaşadığı ve korktuğu için bugüne kadar cinayeti söylemediği öğrenildi.

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