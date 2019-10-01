Ramazan Bayramı 2020 yılında ne zaman kaç gün tatil?

2020 yılına az bir zaman kala vatandaşlar 2020 yılında Ramazan ne zaman başlayacak ve hangi ay Ramazan olacak sorularının yanıtını arayor. 2020 yılında Ramazan ayı 24 Nisan cuma günü başlayacak. 30 gün sürecek olan mübarek Ramazan ayı 23 Mayıs cumartesi günü sona erecek. 2020 yılında Ramazan bayramı ise 24 Mayıs pazar günü başlayacak.

2019 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde vatandaşlar 2020 yılı resmi tatiller takvimini şimdiden araştırmaya başladı bile. En çok merak edilenlerden biri de 2020 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu oldu. 2020 yılında mübarek Ramazan ayı 24 Nisan cuma günü başlayacak ve ramazan ayı 23 Mayıs cumartesi günü sona erecek. 2019 yılında ramazan bayramı ise 24 mayıs pazar günü başlayacak. 31 Temmuz cuma günü ise Kurban Bayramı başlayacak.

Peki özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Kurban bayramında ve Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacak? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Bayramı memleketinden geçirmek isteyen vatandaşlar için tarih belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN: 1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

*23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

*24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

*25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

*26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanıyor. 2020 miladi takvime göre 31 Temmuz cuma günü başlıyor.

*30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

*31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

*1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

*2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

*3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün