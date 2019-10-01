Fatih Terim ve scout ekibi topa tutuldu: Bu transferleri nasıl yaptınız?

Galatasaray'da sarı-kırmızılı yöneticiler, kariyeri düşüşte olan ve yapılan transferlerin ardından Fatih Terim ve scout ekibini sert sözlerle eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig’de 6 maçta sadece 9 puan toplayan Galatasaray’da fizik kapasitesi yetersiz olan oyuncuların yanı sıra formsuz futbolcuların çokluğu teknik direktör Fatih Terim’i düşündürüyor.

Lemina, Falcao, Seri, Emre Mor için yoğun bir mesai harcayan teknik heyet, yıldız isimleri bir an önce hazırlama telaşına düşerken, Belhanda - Feghouli - Nagatomo - Mariano gibi tecrübeli futbolcuların neredeyse bitik durumda olmaları Fatih Terim’i düşünmeye sevk etti.

Yardımcılarıyla sık sık görüşüyor

Galatasaray’da formsuz ve fizik kapasitesi bakımından yetersiz kalan oyuncular hakkında seferberlik ilan edilirken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in hem yardımcılarıyla, hem de Bartali'yle sık sık görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

'Kariyerleri hep düşüşte'

Elindeki mevcut kadroyu toparlamaya çalışan Fatih Terim ve scout ekibine sert eleştiriler geldi.

Transfer sezonunda alınan futbolcuların ilk 6 haftadaki performanslarını ele alan yöneticilerin Terim'i transfer politikası yüzünden eleştirdiği öğrenilirken, kulüp içerisinde bazı isimlerin "Florya'ya getirilen oyuncuların hemen hemen hepsinin kariyeri düşüşte. Seri ve Lemina kiralandı fakat bu oyuncular İngiltere'de tutmamıştı, Andone de öyle. Emre Mor uzun zamandır Celta'da forma giymiyordu, Şener Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolmuştu, bu futbolcuları yeniden sahaya döndürmek kolay olmayacak, kadro mühendisliği yapılırken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyordu" görüşünü savundukları belirtildi.