Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı; Çok sayıda yaralı var
İSTANBUL’un Avcılar ilçesi sınırları içinde kalan E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Son zamanlar sıkça yaşanmaya başlayan otobüs kazalarına bir yenisi eklendi.
Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Güvenlik kameralarına yansıdı
Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı özel halk otobüsü kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir başka halk otobüsünün sıkıştırması sonucu refüje çıkan halk otobüsü, aydınlatma direğine çarpıyor.
Devrilen direk ise E-5'te seyir halindeki bir aracın önüne düşüyor.
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