GÜNCEL

Ankara Mamak'ta 3 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri

Ankara'da özel halk otobüsünün yolcu durağına girmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin'in de olay yerine giderek incelemede bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla fuhuş operasyonu... Çete lideri 'Sahibe Helen'in Köleleri' adıyla sayfa açmış
Galatasaray'ın rakibi Paris Saint-Germain İstanbul'a geldi
Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Gündemdeki üç kritik konu
CHP'li Mahmut Tanal'dan Canan Kaftancıoğlu teklifi
Katil devlet sözü olay olmuştu! Nagehan Alçı’ya suç duyurusu!
Metrobüs yoğunluğunun sebebi buymuş! İBB'den metrobüs açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Giovani dos Santos korkunç bir sakatlık geçirdi
İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza bakın ne oldu
Bahçesinde yetiştirdiği tavukların yumurtasının içinden çıktı! Akıllara durgunluk verdi!
‘Cinsel fantezi’ turu yapan tekneye operasyon
Galatasaray'ın rakibi PSG İstanbul'da
Tarkan kasasını doldurdu Harbiye'den kazandığı toplam ücret 'yok artık' dedirtti
Mucize Doktor 4. bölüm 2. fragmanı
Müge Anlı'da yasak aşk kurbanı Uğur Özkan olayında mahkemeden karar