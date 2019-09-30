Gün gün Cemal Kaşıkçı olayı

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda özel infaz timi tarafından öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak ortadan kaybedilmesinin üzerinden üzerinden bir yıl geçti.

Vahşice işlenen bu cinayetin ardından geçen bir yıllık sürede Kaşıkçı'nın nerede, ne zaman ve nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgiler netleşirken cesedinin nerede olduğuna ilişkin ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kaşıkçı'nın ailesi ve yakın dostları ise cesedin kendilerine teslim edilerek dini vecibeler yerine getirilip vasiyeti üzerin Medine'de toprağa verilmesini bekliyor.