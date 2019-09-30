Berat Albayrak: "2020 yılına yüzde 5'lik bir büyümeyle başlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Programın ana temasına değişim başlıyor dedik" ifadesini kullandı.

"İhracatı artırdık, ithalatı azalttık, Türkiye küçülmedi. Enflasyonda beklentilerin üzerinde performans ortaya koyduk." açıklaması yapan Bakan Albayrak, "2019'da enflasyon hedefi yüzde 12" dedi.

"Bu yılı pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz" diyen Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık"

-Yılın 2. yarısında ertelenen özel tüketim ivmelenecek. Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesindeyiz. İhtiyatlı para ve maliye politikasından taviz vermedik. Önümüzdeki dönemde dengelenme sonrası değişim başlayacak.

2020'de hedef yüzde 8.5

-Bundan sonraki dönemde de hedefimiz enflasyon olacak. 2019'da enflasyon hedefi yüzde 12, 2020'de hedef yüzde 8.5. 2022'de de enflasyonda yüzde 4.9'u hedefliyoruz.

"Cari fazla vererek kapatacağız"

-Cari denge en öncelikli meselemiz olmaya devam edecek. Yıllık cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız. İhracatı destekleyen kredi politikası artara sürecek. Türkiye Varlık Fonu sürece katkıda bulunacak.