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"Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray formasıyla kamera karşısında

Hapishanede çekilen fotoğrafıyla "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" unvanını alan Jeremy Meeks, bir YouTube kanalına verdiği röportaja Galatasaray formasıyla katıldı.

İlk evliliğinden bir, Topshop mağazalar zincirinin varisi Chloe Green ile ilişkisinden de bir çocuğu bulunan Meeks, soygun, hırsızlık, huzuru ihlal, uyuşturucu madde satışı ve çete üyeliğinden mahkûm olarak girdiği cezaevinden nasıl kurtulduğunu anlattı. Meeks röportaja Galatasaray formasıyla katıldı. 35 yaşındaki Meeks, Chelsea Grayson ile yaptığı röportajda ailesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"GÜNDE 300 MEKTUP ALMAYA BAŞLADIM"

"Hem annem hem babam uyuşturucu bağımlısıydı. Ben de bağımlı olarak doğdum. Çocukluğum çok karanlıktı. Ben dokuz aylıkken babam bir cinayet işledi ve annemin en iyi dostunu öldürdü. 2014'te ciddi hırsızlık ve ateşli silah bulundurma suçundan hapse girdim. Mahkûm elbiseli resimlerim gazetelerde yayınlanınca bir anda ünlü oldum. Günde 300 mektup almaya başladım. Bazı hayranlarım kitapların içinde para yolladılar."

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