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Diyarbakır'da iki terörist yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda iki terörist yakalandı. Teröristlerden birinin HDP il yöneticisi ve 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaparak örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir aranma-yakalanma kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları tespit edilen Vekil kod adlı Ş.Ş. ve Ferhat kod adlı Y.E. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonda Ş.Ş. ve Y.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır” denildi. Teröristlerden Ş.Ş.'nin HDP il yöneticisi, Diyarbekirspor yöneticisi ve 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

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