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Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle görüntülendiler

Sinop'un Ayancık ilçesi ile Erfelek yolunu birbirine bağlayan karayolunda 2 yavru ayı ile karşılaşan otomobil sürücüsü, yavru ayıları cep telefonuyla görüntüledi.

Ayancık-Erfelek karayolunda seyir halinde olan Birkan Ekinci, Kumluk mevkisinde 3'ü yavru 4 ayı ile karşılaştı. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla 2 yavru ayıyı kayıt altına almayı başardı.

Sürücü Birkan Ekinci yaptığı açıklamada, çoğunlukla ormanlık ve yerleşim yerinden uzak olan kara yolunda sıkça ayıyla karşılaşıldığını söyledi. Ekinci, "İlk kez bu kadar yakınlaştığım için anı olarak cep telefonu kamerasıyla çekim yapmak istedim. Çekim yaparken 1'i yavru 2 ayı da aracımla yanından geçtiğim için onları çekemedim. Bir yandan çekim yaparken, bir yandan da otomobilin camını kapattım, çünkü yavru ayıların peşinden gittiğim için anne ayının saldırısına maruz kalabilirdim" diye konuştu. Görüntülerde iki yavru ayı kara yolunda hızla ilerlerken bir süre sonra yolun kenarındaki ormanlık alana girerek gözden kayboluyor.

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