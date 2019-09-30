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Kardeş Çocukları 20. bölüm 2. fragmanı

Kardeş Çocukları dizisi 20. yeni bölümüyle 1 Ekim 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeş Çocukları 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları 1 Ekim 2019 Salı akşamı Star'da...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, 'Sosyetik güzel’' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

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