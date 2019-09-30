MEDYA

Elimi Bırakma 48. bölüm fragmanı

Elimi Bırakma dizisi 48. yeni bölümüyle 6 Ekim 2019 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Elimi Bırakma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Elimi Bırakma 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 6 Ekim 2019 Pazar akşamı TRT 1'de...

Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk, ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan GSM açıklaması
Fuat Oktay: Biz neyle uğraşıyoruz Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor
Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu
Varank müjdeledi! İşte TSK'nın Süpermen'i
İstanbul'da 29 okulda 30 Eylül Pazartesi günü okullar tatil edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 80. bölüm fragmanı
Star TV yıldız kaynayan dizinin fişini çekti sevenleri ise kazan kaldırdı
Benim Tatlı Yalanım 16. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm 2. fragmanı
Hayranları havalara uçtu Mahsun Kırmızıgül'den yıllar sonra bir ilk
Kardeş Çocukları 20. bölüm 2. fragmanı
Acılı babanın çığlığı: Bu canavarın yakalanmasını istiyoruz