Tarkan Harbiye'ye veda etti 'İçim buruk ve hüzünlü' dedi

İlk günden itibaren zamansız şarkıları ile dinleyenlere anılarla dolu bir konser deneyimi yaşatan Tarkan, yedi gün boyunca toplamda 20 saat sahnede kalarak kendisini dinlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesti.

Biletlerinin satışa çıktığı ilk günden itibaren birkaç saat içinde tükendiği ve yoğun talep üzerine konser serisini bir gün uzatarak yedi güne çıkartan Megastar Tarkan, son kez Harbiye sahnesindeydi.

Yedi gün boyunca Harbiye'yi tıklım tıklım dolduran ve geceler boyunca kimsenin bir saniye bile yerine oturmadığı, bazen hüzünlenip, bazen dans ettiği Harbiye Maratonu'nda Megastar Tarkan'ı yaklaşık 50.000 kişi izledi.

"İçim Buruk ve hüzünlü"

Konser öncesi kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Megastar, "Bugün Harbiye'deki son gün. İçim buruk ve hüzünlü. İnşallah seneye tekrar bir arada oluruz. Her şey için hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle ilginiz için sevginiz için. Deprem oldu geldiniz, yağmur oldu geldiniz. Hiç unutmayacağım bu sevginizi." dedi.

Yedi gece boyunca Açıkhava'yı dolduran Tarkan severlerin şarkılara tek bir ağızdan eşlik ettiği konserlerde, "Kuzu Kuzu", "Şımarık", "Ölürüm Sana", "Kış Güneşi" gibi klasikleşmiş parçadan oluşan repertuvarının yanı sıra Tarkan'ın Harbiye için özel olarak hazırladığı sözleri Nazan Öncel'e ait "Yalnızlar Treni" şarkısı da konserin en özel şarkılarından biriydi.