DÜNYA

Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

Mısır’da darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV Fetullah Gülen'e destek çıkmaya devam ediyor.

Mısır’da darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da röportaj yaptı.

Daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Sisi tarafından yalnız bırakılmayan terör örgütü lideri Gülen, yalanlarına devam etti. Program baştan sonra FETÖ'ye destek ve aklamak üzerine gerçekleşti.

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