Cardi B Paris Moda Haftası'nda tanınmaz halde

Rap şarkıcısı Cardi B, Paris Moda Haftası’nda tercih ettiği kıyafetle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 26 yaşındaki ABD’li şarkıcı, İngiliz tasarımcı Richard Quinn imzalı yeşil, beyaz ve mavi renk kombininden oluşan bir kıyafet giyerek Eiffel Kulesi’nin önünde poz verdi. Ellerini ve ayaklarını da örten kıyafetin en ilginç tarafı, hem saçını hem de yüzünü örtmesiydi.

Cardi B'yi görenler tanıyamasa da kıyafetinin ilginçliğinden dolayı ona bakmaktan kendilerini alamadı. Cardi B’nin Paris Moda Haftası’ndan rol çalan kıyafetini, daha önce ünlü model Karlie Kloss, İngiliz Vogue dergisinin Ağustos 2019 sayısı için giymişti.